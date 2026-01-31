Liga 1: Se enfrentan Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal por la fecha 1

En la previa de Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de febrero desde las 13:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El árbitro designado será Kevin Ortega Pimentel.

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 13:00 horas, Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del campeonato peruano.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal se quedó con la victoria por 0 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Kevin Ortega Pimentel.

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs FC Cajamarca: 9 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs ADT de Tarma: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Deportivo Moquegua: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Melgar: 8 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Juan Pablo II: 14 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Universitario: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

