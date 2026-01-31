Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 del Apertura?

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El partido corresponde a la fecha 1 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Una campaña en la que buscarán nuevamente pelear por el título y el primer escollo para Sporting Cristal es un Deportivo Garcilaso renovado, que tiene a la altura a su favor.

El cuadro de Paulo Autuori no podrá utilizar a Christofer Gonzales, baja por lesión para el debut. Así, Maxloren Castro asoma a ingresar al once inicial en el que también estarán atacando Santi González e Irven Ávila.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Deportivo Garcilaso no realizó partido de práctica en su jornada de presentación. Por su lado, Sporting Cristal llega a la contienda tras ganarle 3-1 al Universidad Católica de Ecuador en la Tarde Celeste.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido de Deportivo Garcilaso ante el elenco de Sporting Cristal está programado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 2:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Cristiano da Silva, Rafael Lutiger; Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún ©; Maxloren Castro, Gabriel Santana e Irven Ávila.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Claudio Torrejón, Agustín González, Kevin Sandoval; Beto da Silva, Agustín Graneros y Christopher Olivares.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: últimos resultados

07/11/2025 | Universitario 0-0 Dep. Garcilaso – Clausura

01/11/2025 | Dep. Garcilaso 1-0 ADT – Clausura

25/10/2025 | Ayacucho FC 4-2 Dep. Garcilaso – Clausura