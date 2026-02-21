Liga 1: Se enfrentan Los Chankas y Sport Huancayo por la fecha 4

En la previa de Los Chankas vs Sport Huancayo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 22 de febrero desde las 13:15 horas en el estadio Los Chankas. El árbitro designado será Daniel Ureta Pereda.

El próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 13:15 horas, Sport Huancayo visita a Los Chankas en el estadio Los Chankas, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del campeonato peruano.

Así llegan Los Chankas y Sport Huancayo

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos del campeonato peruano

Los Chankas viene de empatar ante Comerciantes Unidos por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 1 empate, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano

Sport Huancayo viene de vencer a FC Cajamarca en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 2 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Los Chankas se quedaron con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniel Ureta Pereda.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Melgar: 27 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Sporting Cristal: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Horario Los Chankas y Sport Huancayo, según país