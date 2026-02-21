Pablo Guede respondió sobre su futuro en Alianza: "¿Es normal que se hable de que me van a echar?"

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, habló en conferencia tras el triunfo ante Sport Boys con gol de Renzo Garcés. El DT argentino se mostró contrariado en medio de los rumores que señalan que dejará su cargo.

"¿Es normal? Son 40 días", comentó Guede, que agregó que "¿es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?"

Asimismo, destacó a sus jugadores en este arranque de Alianza en esta temporada. "Este equipo da la cara siempre. ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre?".

Guede también recordó que no tuvo a su equipo completo tras una serie de lesionados. "Nadie dice que tuvimos 9 lesionados. pero todo está mal. No encuentro el equipo, soy un desastre", expresó.

Con la victoria ante Boys, Alianza sumó 10 puntos y es líder provisional en el arranque de la cuarta jornada del Torneo Apertura. En la próxima fecha será visitante ante UTC el sábado 28 de febrero.

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima en conferencia. | Fuente: Alianza Lima

