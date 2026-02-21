Continúa búsqueda de policía que fue arrastrado por las aguas del río Rímac tras ingresar a rescatar a un perrito

Las labores de búsqueda están a cargo de la PNP y del Cuerpo de Bomberos. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos continúan las labores de búsqueda del suboficial PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, que desapareció ayer, viernes, tras ingresar al río Rímac para rescatar a un perrito.

Los trabajos se realizaron durante toda la jornada del viernes, hasta entrada la noche, y continúan este sábado, constató un equipo de RPP.

Desde muy temprano, rescatistas de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos se han desplegado en el río Rímac, para poder ubicar al agente perdido.

Los socorristas cuentan con el apoyo de equipo especializado y hasta de drones, a fin de peinar el terreno y poder ubicar al suboficial Ospina, que fue arrastrado por el fuerte caudal del ‘Hablador’.

PNP negó hallazgo del cuerpo del suboficial

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional negó que se haya encontrado el cuerpo de Ospina Orihuela, tal como se difundió en redes sociales y en ciertos medios locales.

“No se ha confirmado el hallazgo de ningún cuerpo ni el fallecimiento del efectivo. El Equipo de Rescate continúa desplegado en la zona, ejecutando labores intensivas de búsqueda”, aclaró la institución.

“Invocamos a la ciudadanía y medios de comunicación a verificar la información a través de nuestros canales oficiales y evitar la difusión de noticias no confirmadas”, sentenció.



📢 #LaPNPInforma | 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒄í𝒂 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏ú𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒃ú𝒔𝒒𝒖𝒆𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒓í𝒐 𝑹í𝒎𝒂𝒄🚨



Ante publicaciones difundidas en redes… pic.twitter.com/tVsgCMmxsc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 20, 2026

Policía fue arrastrado por las aguas del río Rímac tras ingresar a rescatar a perrito

Como se recuerda, el viernes por la mañana, el agente PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela fue arrastrado por las aguas del río Rímac, tras ingresar a rescatar a un perrito que fue divisado atrapado en un islote del ‘Hablador’, a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima.

En videos del hecho, a los que RPP tuvo acceso, se ve al policía llegar hasta el islote donde se encontraba el can y soltar la línea de vida, para poder atraparlo. Sin embargo, el animal -atemorizado- se aleja y cae a las aguas del río.

El agente intenta alcanzarlo, pero termina siendo arrastrado por las aguas. A los pocos segundos, tanto el efectivo como el perro son perdidos de vista.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el Cuerpo de Bomberos confirmó que el policía desaparecido también es miembro de su institución.

“Se trata del seccionario CBP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, miembro de la Policía Nacional del Perú y bombero voluntario de la Compañía de Bomberos Huachipa N.° 236, quien fue arrastrado por las aguas en circunstancias que vienen siendo investigadas. El bombero participaba en una acción coordinada destinada a salvaguardar la vida del animal atrapado”, se lee en el texto.