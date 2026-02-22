Liga 1: Deportivo Moquegua y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Deportivo Moquegua y Deportivo Garcilaso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Robin Segura Tuanama.

Deportivo Moquegua ejercerá mañana la localía ante Deportivo Garcilaso, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 4 del campeonato peruano.

Así llegan Deportivo Moquegua y Deportivo Garcilaso

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Deportivo Moquegua en partidos del campeonato peruano

Deportivo Moquegua quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Melgar por un resultado de 0 a 4. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 2 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 8 oportunidades y apenas logró 2 goles a favor.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano

Deportivo Garcilaso llega con ventaja tras derrotar a ADT de Tarma con un marcador 1 a 0.

Robin Segura Tuanama es el elegido para dirigir el partido.

Horario Deportivo Moquegua y Deportivo Garcilaso, según país