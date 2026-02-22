Espera paciente: Miguel Silveira habló de no debutar con Universitario contra Sporting Cristal

Tendrá que esperar. Miguel Silveira, delantero brasilero, fue nuevamente suplente en Universitario y no debutó de manera oficial en el elenco crema en lo que fue el empate 2-2 contra Sporting Cristal.

Por ejemplo, de los cinco cambios que pudo hacer en Universitario de Deportes en el partido, el entrenador Javier Rabanal optó por realizar cuatro y es así que Miguel Silveira se quedó en el banquillo. Pese a no jugar frente a los celestes, el volante ofensivo habló lo que vio en el campo de juego en el Estadio Alberto Gallardo.

"La verdad que creo que pudimos haber sacado los tres puntos. Trabajamos fuertes y estamos preparados para todo", fue lo que sostuvo el jugador de Universitario en declaraciones que recoge Ovación.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

En otro momento de la conversación, dio cuenta que el DT tiene la decisión final respecto a cuándo se dará su primer partido en la Liga1.

"Cuando el míster lo crea, estaré listo. Lo primero es el pensamiento por el equipo", añadió el también exfutbolista del fútbol japonés.

Lo que fue el Universitario ante Sporting Cristal

Para este cotejo, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Del otro lado de la esquina, los celestes salieron con Diego Enríquez; Juan Gonzales, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiando da Silva; Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

En tanto, tras la contienda, el entrenador Javier Rabanal mencionó -en conferencia de prensa- que "Llegó un momento en que solo nos dedicamos a despejar esperando que no llegue nada más. Lo normal era que hacíamos el tercero o nos empataban. Deberemos analizar en qué momento se decidió que nos metiéramos tan atrás. Lo que es claro es que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente".