Liga 1: UTC recibirá a Cusco FC por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo UTC vs Cusco FC, que se enfrentarán en el estadio Héroes de San Ramón mañana a las 15:00 horas. Joel Alarcón Limo será el árbitro del partido.

UTC y Cusco FC se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 del campeonato peruano y se disputará en el estadio Héroes de San Ramón.

Así llegan UTC y Cusco FC

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de UTC en partidos del campeonato peruano

UTC derrotó por 3 a 2 a Deportivo Moquegua en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano

Cusco FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Universitario..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC resultó vencedor por 1 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Joel Alarcón Limo.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs ADT de Tarma: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Comerciantes Unidos: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Horario UTC y Cusco FC, según país