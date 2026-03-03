Patricia Donayre sobre Martín Vizcarra: "Ninguna persona debería ser condenada en base a colaboradores eficaces"

La excongresista, quien postula al Senado por el partido Perú Primero, aseguró que hubo una vulneración de los derechosfundamentales del expresidente.

La candidata al Senado por Perú Primero, Patricia Donayre, consideró este martes que ninguna persona en el país debe ser condenada a prisión solo por dichos de colaboradores eficaces. Esto lo señaló tras ser consultada por su opinión acerca de la sentencia de 14 años que recibió el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Yo creo que ninguna persona debería ser condenada en base a colaboradores eficaces, cuando no hay una corroboración fáctica realmente de los hechos porque cualquier hijo de vecino puede venir a denunciarnos porque simplemente es un rival político y en ese momento el juez, basado en sus dichos, finalmente condena. Yo creo que por ahí no debería actuar la justicia. Tendría que haber unas pruebas contundentes, seguir la ruta del dinero, ver si hay enriquecimiento ilícito y en base a eso condenar", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Donayre manifestó que hubo una vulneración a los derechos fundamentales de Martín Vizcarra desde que intentaron trasladarlo del Penal de Barbadillo a una prisión común. En su opinión, han sido muy crueles con él.

"En principio se le quería trasladar a una prisión la cual no correspondía, por costumbre, por los hechos, a un presidente de la República. E inclusive se decía que iba a ir a Lurigancho. Por otro lado, se enferma. Y después de una operación lo tienen con los grilletes puestos, cuando a cualquier otro criminal no le hacen eso, a un criminal peligrosísimo no le hacen eso", añadió.

La campaña presidencial

La excongresista afirmó ser militante de Perú Primero, por lo que no va a las elecciones como invitada. En ese sentido, comentó que la campaña presidencial de Mario Vizcarra ha tenido problemas para ganar adeptos porque la agrupación debió empezar su candidatura desde cero, por ello, consideró necesario un trabajo en conjunto de todos los postulantes al Congreso y el Senado para subir puntos en las encuestas.

"Necesitamos estar en el territorio. Y lo estamos haciendo. En las diferentes regiones, justamente llevando el discurso del cambio fundamental que se necesita en el país con gente que realmente tenga experiencia, que tenga una hoja de vida intachable y que pueda aportar en este escenario con una crisis increíble en política", añadió.

La candidata al Senado recalcó que Mario Vizcarra no indultará a su hermano porque siempre hay una comisión evaluadora que analiza cada caso y hay un proceso. En ese sentido, indicó que un indulto no se da porque un presidente decida otorgarlo.