Felipe Vizeu responde a las críticas por su falta de gol: "No debo nada"

Felipe Vizeu destacó el respaldo de Paulo Autuori.
Felipe Vizeu destacó el respaldo de Paulo Autuori. | Fuente: Sporting Cristal
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El delantero de Sporting Cristal se refirió a su presente en la antesala del duelo ante Carabobo por la Copa Libertadores.

En la previa de un partido ante Carabobo por la Copa Libertadores, Felipe Vizeu respondió sobre su sequía goleadora y dejó en claro que atraviesa el momento con tranquilidad. El atacante de Sporting Cristal remarcó que estas situaciones son parte del fútbol y que el grupo está enfocado en conseguir un resultado positivo en Venezuela.

“Las cosas a veces no salen bien, pero esto es fútbol, en cualquier lugar. Estoy tres partidos sin marcar, en cotejos difíciles, pero es normal”, expresó el delantero de Sporting Cristal, restando dramatismo a su falta de gol y destacando que el equipo ha enfrentado encuentros exigentes.

Felipe Vizeu insistió en que la clave está en mantener la mentalidad fuerte. “Debemos estar con la moral arriba, sabiendo que estamos haciendo todo para ganar el partido”, afirmó, convencido de que el trabajo en equipo terminará reflejándose en el marcador.

Consultado sobre si siente una deuda con la hinchada celeste, el Felipe Vizeu fue afirmó: “No siento que esté en deuda con la hinchada, pues siempre doy lo mejor. No debo nada. Estoy mejorando constantemente y no creo que esté debiendo nada”.

Finalmente, destacó el respaldo del técnico Paulo Autuori. “El respaldo del profesor Autuori es importante para mí, como para todo el grupo. Él escucha mucho y nosotros debemos dar lo mejor dentro del terreno de juego”, concluyó.

Tags
Sporting Cristal Felipe Vizeu Copa Libertadores

