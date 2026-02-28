Pablo Guede tras la victoria en Cajamarca: "Este triunfo resalta el compromiso y el corazón de estos jugadores"

Pablo Guede resaltó la entrega de Alianza Lima y el compromiso de su plantel en el triunfo por 1-0 ante UTC de Cajamarca, que lo llevó al primer lugar del Torneo Apertura. El DT valoró especialmente la fortaleza anímica del equipo para mantenerse en la lucha por sus objetivos.

El DT de Alianza Lima valoró el esfuerzo de sus dirigidos tras imponerse en un escenario complejo. “Creo que fue un partido muy difícil por todas las condiciones que tuvimos que afrontar”, expresó haciendo referencia a la altura, el estado del campo y la exigencia del rival.



Pablo Guede remarcó la importancia de haber sabido golpear en el momento justo. “Creo que terminar ganando este partido con un gol de pelota parada es importante. Afortunadamente pudimos lograr el triunfo”, señaló, destacando además que el equipo volvió a mantener el arco en cero por tercera vez consecutiva.

El DT de Alianza Lima destacó la victoria con estas palabras: “Eso demuestra el corazón y el compromiso que tienen estos jugadores con el objetivo que nosotros tenemos”, afirmó, orgulloso de la respuesta de su plantel en un contexto adverso.



Finalmente, el técnico blanquiazul aseguró que el camino es seguir trabajando para consolidar la idea. “Esto nos lleva para seguir trabajando y creciendo en las cosas que por ahora no nos están saliendo”, concluyó.