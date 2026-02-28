Jairo Vélez admite que Alianza Lima no juega bien, pero destaca que "lo que al final sirve es ganar"

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026. Renzo Garcés anotó el único gol del partido cuando faltaban pocos minutos del término del partido.



Tras culminar el partido, Jairo Vélez se pronunció por la victoria de Alianza, que sumó 13 puntos parta ubicarse como líder del Torneo Apertura. "Siempre es importante ganar, en una plaza muy importante, pero gracias a Dios nos llevamos los tres puntos", sostuvo.

Vélez, además, indicó que Alianza Lima no juega bien, pero pese a todo está en la cima del Apertura. "Lo que al final sirve es ganar, entre todo también somos autocríticos porque sabemos que hay cosas de mejorar", agregó.

Para finalizar, Vélez rescató que el grupo de jugadores de Alianza está fuerte: "La crítica lo hace el periodismo mismo y el hincha come muchas cosas por internet, pero lo importante que el grupo está fuerte. Lo importante es ganar. A veces las cosas no salen como queremos, la cancha, la plaza, son muchas cosas, pero no son excusas, sabemos que tenemos que mejorar".

Con este resultado, Alianza Lima alcanzó los 13 puntos y tomó la punta, consolidando su buen momento en el certamen. El equipo blanquiazul suma confianza de cara a la próxima fecha en la que enfrentará a Melgar en Matute.

“Esto es fútbol, lo que sirve es ganar. Sabemos que hay cosas por mejorar pero este triunfo es importante. El hincha come mucha cosa por internet”



Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/2iuaE00jSF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 28, 2026

UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.

DT: J. Albornoz.

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.

DT: Pablo Guede.