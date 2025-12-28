Tras su salida de Alianza Lima: Pablo Lavandeira es nuevo jugador de FC Cajamarca

No se mueve de la Liga1 Te Apuesto. FC Cajamarca anunció el arribo de Pablo Lavandeira, quien dejó Alianza Lima tras una temporada.

A través de sus redes sociales, el nuevo inquilino del fútbol peruano le dio la bienvenida al ex Universitario y Melgar.

"¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Pablo Lavandeira!", fue lo primero que escribió el nuevo club del uruguayo.

"Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. lavandeira llega a la 'Tierra del Cumbe' para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Pablo! Vamos juntos por la gloria", finalizó el club en su comunicado.

Pablo Lavandeira y su paso por Alianza Lima

Pablo Lavandeira jugó dos etapas en Alianza Lima. La primera fue en la temporada 2022, donde disputó 44 partidos y marcó 13 goles. Al año siguiente, solo jugó 17 partidos y anotó un solo gol, ya que a mitad de temporada se fue a Melgar. En el 2025, volvió a Alianza Lima. Empezó siendo titular, pero una lesión lo alejó de los campos casi todo el año. Solo jugó 16 cotejos y anotó un solo gol.

En total, Pablo Lavandeira ha jugado en siete equipos de Perú: UTC, Deportivo Municipal, Sport Rosario, Universitario de Deportes, Ayacucho FC, Alianza Lima y Melgar.