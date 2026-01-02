Goles asegurados: Alianza Lima oficializó la renovación de Paolo Guerrero para la temporada 2026

El goleador se queda en su casa. Alianza Lima dio a conocer de manera oficial la renovación de contrato de Paolo Guerrero para la temporada 2026, una en la que el delantero le pondría punto final a su carrera profesional.

“Paolo Guerrero renueva su vínculo con la blanquiazul. Seguimos juntos, seguimos creyendo”, publicó el conjunto íntimo en redes sociales.

El anuncio sobre la continuidad de Paolo Guerrero se dio el mismo día que el atacante cumple 42 años y con la que se confirma que tendrá una tercera temporada con la camiseta blanquiazul tras un 2025 en el que fue el máximo anotador del equipo.

Aunque se formó en las divisiones menores del club blanquiazul, Paolo Guerrero recién pudo debutar con Alianza Lima en 2024, cuando llegó para el Torneo Clausura tras rescindir con César Vallejo.

En ese periodo convirtió 4 goles, pero sus registros los mejoró en la campaña siguiente, ya siendo parte desde la pretemporada. El ‘Depredador’ mostró un buen nivel físico apareciendo en total en 38 partidos entre la Liga1, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El 2025 de Guerrero fue con 3 goles en Copa Libertadores y 15 en la Liga1, para ser con 18 tantos el que más convirtió con la institución. Ese rendimiento llevó a la directiva a decantarse por la renovación del peruano y optar por la salida de Hernán Barcos.

Para esta temporada, bajo la dirección técnica del argentino Pablo Guede, el histórico goleador de la Selección Peruana luchará por un lugar en el equipo titular con Luis Ramos y el argentino Federico Girotti.

2026, ¿la última temporada de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tendrá un tercer año jugando en el fútbol peruano, extendiendo así su amplia trayectoria que incluye a elencos de Alemania, Brasil, Argentina y Ecuador: pasó por Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, SC Internacional, Avaí, Racing Club y LDU Quito, además de César Vallejo en Perú.

Ya con 42 años cumplidos, el ‘Depredador’ tiene claro que el 2026 será la temporada en la que le dirá adiós al fútbol profesional.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera", dijo el goleador en diciembre pasado a Fútbol Como Cancha.

En la campaña en la que colgará los chimpunes, buscará colocar a Alianza Lima en la lucha por el título de la Liga1 y superar, una vez más, las fases preliminares de la Copa Libertadores.