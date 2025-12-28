Paolo Guerrero anotó golazo en partido de leyendas disputado en el Maracaná: "Me trae muchos recuerdos"

Un crack más. Paolo Guerrero participó en un partido de leyendas organizado por Zico, una de las grandes estrellas del fútbol brasileño. El atacante peruano formó parte del equipo rojo, plagado de estrellas actuales y pasadas del Flamengo, el cual venció al cuadro blanco por 11-6.

Entre las principales figuras que estuvieron en el encuentro estuvieron Júnior, Pedro, Jorginho, Léo Ortiz y Giorgian De Arrascaeta, Breno Bidon, Juan Sebastián Verón, Romario, Aldair, Adriano, entre otros.

El actual futbolista de Alianza Lima se hizo presente en el marcador al minuto 50, luego de realizar un par de paredes con el uruguayo De Arrascaeta.

Já imaginou essa dupla? Guerrero tabela com Arrascaeta e deixa o dele no Jogo das Estrelas!#futebol #jogodasestrelas #ge pic.twitter.com/skOZQk42mf — ge (@geglobo) December 27, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Paolo y su felicidad de volver al Maracaná

Previa al cotejo, Paolo Guerrero dijo sentirse muy feliz de volver al Maracaná y de jugar con estrellas de talla mundial.

"Muy feliz de estar aquí en el Maracaná. Estar aquí con la hinchada del Mengao, apoyando. Me trae muchos recuerdos. Estoy muy agradecido con el pueblo brasileño, con la hinchada del Flamengo porque me apoyó mucho aquí, entre otras muchas cosas", indicó en un primer momento.

"Ahora aquí, en el evento con Zico, me llegó la invitación, que cómo le voy a decir que no. Muy emocionado, muy feliz de estar aquí. Ahora vamos a pasar un lindo momento con tanto crack que está aquí. No quiero ni entrar. Pero, si voy a jugar de dos o de tres, voy a jugar, no tengo como disputar la camiseta número 9", finalizó.

Acabou o caô! Ex-atacante do Flamengo, Paolo Guerrero demonstra felicidade ao voltar ao Maracanã: “Me traz lembranças muito boas.”#futebol #jogodasestrelas #ge pic.twitter.com/ZvTUPYBZlx — ge (@geglobo) December 27, 2025