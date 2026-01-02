¡Oficial! FC Cajamarca anunció a Hernán Barcos como su flamante fichaje para el 2026

Desembarco del ‘Pirata’ para seguir vigente en el fútbol peruano. Hernán Barcos se convirtió oficialmente en nuevo jugador del FC Cajamarca, elenco recién ascendido a la Liga1 tras consagrarse campeón de la Segunda División el curso anterior.

“No es un día cualquiera para nuestra institución deportiva y nuestra amada hinchada. Un sueño que muchos veíamos lejano se ha convertido en una gloriosa realidad. Damos la bienvenida oficial a la familia del FC CAJAMARCA a un verdadero depredador futbolístico, al hombre que nos robará gritos de gol con cada toque. ¡HERNÁN "EL PIRATA" BARCOS!”, anunció mediante sus redes sociales el conjunto de la sierra norte del país.

Hernán Barcos llega a FC Cajamarca

Hernán Barcos, de 41 años, tuvo otra campaña importante a nivel individual con Alianza Lima, siendo el segundo futbolista que más anotó. En 47 partidos, entre la Liga1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el ‘Pirata’ sumó 15 goles y brindó 5 asistencias.

No obstante, la directiva blanquiazul decidió ponerle punto final a la etapa de Barcos luego de cinco temporadas, un periodo en el que logró un bicampeonato nacional y se erigió como el máximo goleador extranjero del club (77 goles).

Esto impulsó al jugador argentino nacionalizado peruano en buscar un nuevo destino, optando finalmente por unirse al FC Cajamarca.

“Gracias al esfuerzo titánico que ha realizado nuestra dirigencia, hoy contamos con un futbolista de la talla y trayectoria internacional. Este es un gesto que demuestra ambición, eleva nuestro estándar y nos llena de esperanza para lo que viene.

"El Pirata" no solo trae goles; trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos. ¡Su mirada de campeón ya está aquí y estamos listos para navegar juntos hacia la gloria!”, destacó el club sobre Barcos.

Los refuerzos de FC Cajamarca

El FC Cajamarca, fundado en 2003, disputará este año por primera vez el torneo de Primera División tras conseguir su cupo por ser el último campeón de la Liga2.

El equipo dirigido por Carlos Silvestri apunta a ser protagonista en su campaña de estreno en la Liga1 y va sumando futbolistas con trayectoria, como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, ambos llegando desde Alianza Lima.

También se anunció los fichajes del paraguayo Alexis Rojas, el uruguayo Matías Almirón y el extremo ecuatoriano Jonathan Betancourt.

Asimismo, están cerca de cerrar las incorporaciones del colombiano Arley Rodríguez y el argentino Tomás Andrade.