“No sé qué va a suceder”: Lesly Reyna, ex Miss Perú, vive momentos de terror en Dubái tras bombardeos de Irán

La exreina de belleza contó en redes sociales que escuchó explosiones cerca de su vivienda y reveló que el espacio aéreo fue cerrado en medio de la tensión.

Lesly Reyna encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir un impactante testimonio desde Dubái. La ex Miss Perú, que reside en Emiratos Árabes Unidos, contó que vivió “un día super tenso” tras escuchar fuertes explosiones que atribuye al ataque de Irán contra bases militares de Estados Unidos en países del Golfo.

A través de un video publicado el sábado 28 de febrero en Instagram, la modelo peruana aseguró que oyó al menos ocho detonaciones cerca de su vivienda. “Estamos super asustados, estoy super nerviosa. No sé qué va a pasar”, confesó.

“Hoy escuché ocho bombas en donde vivo, aquí en Dubái. Se sintió como si fuera cerquísima. Las paredes, los vidrios, todo temblaba”, relató. Según explicó, la población vive horas de incertidumbre ante la posibilidad de nuevos ataques.

Aeropuertos cerrados y clima de incertidumbre

Reyna también señaló que el espacio aéreo fue cerrado temporalmente. “Los aeropuertos están cerrados, nadie puede salir ni entrar. Todo está con mucha incertidumbre. Es una situación complicada”, afirmó.

La exreina de belleza sostuvo que, aunque se encuentra a salvo, el ambiente es de tensión. “Acá la gente no sabe qué va a pasar, si habrá más bombas hoy o mañana, o si la situación va a empeorar”, comentó.

¿Quién es Lesly Reyna?

Lesly Reyna participó en el Miss Perú 2019, donde fue tercera finalista. Posteriormente obtuvo el título de Miss Eco Perú 2020 y representó al país en el certamen internacional realizado en Egipto, donde logró ubicarse en el Top 20.

Desde Dubái, la modelo prometió mantener informados a sus seguidores sobre cualquier novedad. “Yo estoy bien ahora, solo un poco asustada. Les daré actualizaciones si algo nuevo pasa”, señaló.

