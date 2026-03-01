Previo a los amistosos de Perú: Jean Ferrari habló de la etapa de análisis Mano Menezes en su convocatoria

Todo por el bien de la bicolor. El nuevo director técnico de Perú, Mano Menezes, asistió el partido en el que Sport Boys recibió a CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, el cual quedó empatado a cero.

El entrenador de la Selección Peruana no declaró a la prensa. Sin embargo, quien sí lo hizo fue el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari. Este dialogó brevemente con los medios locales y dio cuenta del trabajo del estratega brasilero.

"El profesor está en trabajo de análisis y vamos a ir a la mayor cantidad de partidos posibles y también a los entrenamientos. Vamos a tratar de llegar a todos lados", sostuvo el director de Perú.

En otro momento del diálogo, se pronunció en relación a los conceptos que va a sacar el DT respecto al cotejo que vio en el Callao.

Jean Ferrari y la idea de Mano Menezes

"Hablamos mucho del juego y ya habrá momento para sacar conclusiones acerca de lo que vio. Yo acá tengo sentimientos especiales por mi familia", añadió.

En tanto, previo a su visita al Miguel Grau, Mano Menezes habló sobre los amistosos que tendrá la Selección Peruana en este mes de marzo contra Senegal y Honduras.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto", dijo.

Además, añadió "buscaremos tener la base de los últimos amistosos, pero necesitamos encontrar nuevos nombres para mezclarlos con jugadores de experiencia que ya están en la Selección. Con el comando técnico pensamos representar bien a la Selección Peruana. Pensamos tener ocho encuentros amistosos: dos en marzo, luego dos más y después una tanda de cuatro partidos, que esperamos confirmar próximamente", sostuvo el DT.