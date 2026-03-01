Sin Sekou Gassama: Universitario y su lista de convocados para recibir al FC Cajamarca de Hernán Barcos

Busca seguir fuerte de local. Universitario, este domingo, recibe a FC Cajamarca en uno de los atractivos partidos por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes están en la necesidad de sumar de a tres. Y es que Alianza Lima le ganó a UTC fuera de casa, con lo que los íntimos son los únicos líderes del campeonato con 13 puntos. Si es que los cremas derrotan a FC Cajamarca, se pondrán a solo dos unidades de los blanquiazules.

Como era de esperarse, el director técnico de Universitario, Javier Rabanal, dio su lista de convocados de cara a lo que será el cotejo frente a los cajamarquinos en el Estadio Monumental U Marathon.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📋



Estos son nuestros convocados para enfrentar a F.C. Cajamarca por la fecha 5 del Apertura 2026.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/QceqlqzIIJ — Universitario (@Universitario) March 1, 2026

Por segunda semana consecutiva, el delantero senegalés Sekou Gassama no forma parte del plantel para afrontar un nuevo partido por la liga peruana de primera división (fue ausencia también ante Sporting Cristal).

Aldo Corzo y César Inga, por su parte, presenta molestias musculares y no son parte de la nómina. Horacio Calcaterra tampoco fue citado.

Los convocados de Universitario ante FC Cajamarca

Porteros: Diego Romero y Miguel Vargas.

Defensas: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Paolo Reyna y Hugo Ancajima.

Volantes: Jesús Castillo, Yuriel Celi, Héctor Fertoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Carabalí y Miguel Silveira.

Delanteros: José Rivera, Edison Flores, Alex Valera y Lisandro Alzugaray.

¿Dónde ver el Universitario vs. FC Cajamarca en vivo por TV?

El partido de Universitario vs. FC Cajamarca será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs FC Cajamarca: alineaciones posibles



Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Arley Rodríguez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Pablo Miguez, Jefferson Orejuela; Tomás Andrade, José Gallardo; Jonathan Betancourt y Hernán Barcos.