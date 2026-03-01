Piero Serra, de UTC, tras derrota ante Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos a ellos"

Hay molestia en la tienda cajamarquina. El pasado sábado, UTC perdió 1-0 contra Alianza Lima a poco del final con un gol de cabeza del defensa Renzo Garcés.

El gol de Alianza Lima llegó en un saque de esquina, el cual desde UTC apuntan no debió darse, pues fue Federico Girotti quien sacó la pelota de la cancha. Ante ello, el defensa Piero Serra mostró su indignación porque considera que era claro tiro desde el fondo para su conjunto frente a los dirigidos por Pablo Guede.

"Creo que en el partido, por momentos, fuimos mejores pese a un tener un hombre menos. Les supimos jugar a igual a igual. Por una pelota parada (...) Siempre pasa esto. Nunca la toqué. Girotti la tiró y cobró a favor de ellos. Siempre les regalan los partidos", sostuvo el jugador de UTC a L1 Max.

En UTC hablan por Alianza Lima

Luego, en el exterior del Estadio Héroes de San Ramón, se explayó más respecto de la polémica acción previo al tanto íntimo.

"Qué más voy a decir si me han robado el partido. El mismo Girotti la bota. Primero cobra saque de meta (el árbitro) y luego lo cambia porque dice que desde la cabina era córner. Cómo va a ser eso. Dónde se ha visto eso. Nos robaron el partido", añadió.

Hay que tener en cuenta que, con la victoria, Alianza Lima queda como único lider del Apertura 2026 de la Liga1 con 13 puntos, mientras que el popular 'Gavilán' perdió el invicto y se mantiene con tres unidades menos.

Para este partido, Alianza tuvo una oncena titular conformada por Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Lios Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo Luis Ramos.

En tanto, en UTC salieron con Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce (expulsado), Marcos Lliuya, David Camacho; Adolfo Muñoz y Marlon De Jesús.