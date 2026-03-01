Laura Spoya regresa a la TV con faja de titanio tras grave accidente y pese a recomendación médica

La conductora retomó Al sexto día dos semanas después de sufrir un fuerte choque vehicular que le provocó una fractura en la columna.

Laura Spoya volvió a la conducción de Al sexto día a solo dos semanas del accidente vehicular que sufrió a mediados de febrero y que la llevó a someterse a una operación en la columna por la fractura de una vértebra.

La exreina de belleza reapareció en televisión la pantalla chica tomando precauciones: usó una faja de titanio —que mostró ante cámaras— y optó por zapatillas para evitar caídas o golpes durante la transmisión.

“Tengo que usar durante tres meses esta linda faja de titanio para evitar que mi vértebra se rompa nuevamente, porque mi vértebra L1 se fracturó en bastantes pedacitos y casi pierdo la movilidad de mis piernas”, explicó en el programa.

Volvió pese a recomendación médica

Laura reconoció que su regreso se dio antes de lo recomendado por su médico. “Lo siento mucho, me pidió que tuviera más o menos tres meses de descanso, pero yo necesitaba volver aquí porque saben que el show tiene que continuar”, señaló.

La conductora también reveló que inicialmente sería reemplazada ese sábado, pero decidió retomar su lugar. “Ya no podía más y quería regresar a mi casa, a Al sexto día, a Panamericana”, comentó.

¿Qué dijo sobre el accidente?

Antes de salir al aire, el programa difundió imágenes de Laura Spoya preparándose para su retorno, donde se mostró visiblemente sensible y agradeció el respaldo recibido durante su recuperación.

“Desde acá quiero agradecer a todos por haber estado conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente automovilístico que me tuvo retirada de todos mis trabajos, pero ya estoy aquí”, expresó.

Sobre las circunstancias del accidente, la conductora dejó claro que no dará más detalles. “Si en algún momento tengo que aclarar algo, definitivamente lo haré, pero he seguido todos los protocolos y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser”, afirmó.

Asimismo, subrayó: “No tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía, porque eso pertenece a mi vida personal y no tiene nada que ver con el accidente”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis