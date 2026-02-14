Hombre amenazó con un cuchillo a una fiscalizadora edil en La Molina [VIDEO]

Video muestra al sujeto blandiendo el cuchillo. | Fuente: Municipalidad de La Molina

Un hombre amenazó con un cuchillo a una fiscalizadora edil, cuando llegó a realizar una intervención en la primera cuadra de la calle Zamora, en el distrito limeño de La Molina, al este de la capital.

La trabajadora municipal llegó al lugar en atención al pedido de los propios vecinos, que advirtieron la presencia de un automóvil mal estacionado, que impedía el acceso a sus viviendas.

El sujeto, al ver la grúa, amenazó a la funcionaria con el arma punzocortante, motivo por el cual la diligencia tuvo que ser suspendida.

En un video al que RPP tuvo acceso, se ve al sujeto blandiendo el cuchillo y hasta dando golpes a la grúa que había llegado a intervenir. En otro clip, la propia trabajadora edil increpa a una mujer el accionar del sujeto.



Trabajadora edil increpa a una señora la actitud del hombre. | Fuente: Difusión

Sujeto identificado

En diálogo con RPP, Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de La Molina, identificó al agresor como Bryan León Arzubialde, cuyo cuestionable accionar fue grabado por las cámaras de la comuna.

“Había un vehículo que estaba mal estacionado y no permitía el ingreso a sus domicilios. Es por eso que nosotros enviamos inmediatamente una grúa, una grúa para poder retirar el vehículo y establecer el orden”, refirió el funcionario.

“Pero, sin embargo, cuando llegó el equipo de fiscalización, salió una persona que responde al nombre de Bryan León Arzubialde con una cuchilla, con un cuchillo que ustedes pueden ver claramente en las imágenes, a querer agredir a la fiscalizadora”, añadió.

El gerente municipal confirmó que, afortunadamente, la trabajadora municipal no resultó herida en el incidente.

Ávalos adelantó que la comuna ya procedió a formular la denuncia correspondiente ante la Comisaría PNP de Las Praderas.

