Llegó a los 962 goles: Cristiano Ronaldo anotó en su regreso con Al Nassr tras protesta

Cristiano Ronaldo, estrella de Al Nassr tras jugar en Manchester United.
| Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo vilvió al gol con Al Nassr en duelo contra Al Fateh por la Liga de Arabia Saudita.

Impacto inmediato. Después de una breve ausencia del plantel de Al Nassr, Cristiano Ronaldo regresó a las canchas y lo hizo a lo grande: anotó en el compromiso contra Al Fateh.

A los 19 minutos, Sadio Mané desbordó por derecha como en su mejores tiempo en Liverpool y dio un gran asistencia a Cristiano Ronaldo, que no pensó dos veces, para rematar en primera.

El arquero español Fernando Pacheco no pudo contener el disparo de Cristiano, que sumó el gol 962 con lo cual acorta diferencia y se acerca a los 1000 tantos, un registro nunca alcanzado por un futbolista profesional.

El segundo tanto del Al Nassr llegó a diez minutos del final. Lo anotó Ayman Yahya y selló el séptimo triunfo seguido en la Liga Saudí del equipo de Jorge Jesus, que está a un punto del líder, el Al Hilal.

La ausencia de Cristiano

Cristiano Ronaldo dejó de jugar tres partidos con el Al Nassr como protesta. También lo hicieron el español Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Sadio Mané, Marcelo Brozovic o Joao Felix, ausentes en el partido del pasado miércoles, contra el Arkadag, en la Liga de Campeones de Asia, en Turkmenistán.

