Hernán Barcos y su molestia por empate con Garcilaso: "Hay que correr más para cerrar los encuentros"

Incómodo. Hernán Barcos, futbolista de FC Cajamarca, aseguró que se quedó con "mucha bronca" tras el empate ante Deportivo Garcilaso por la fecha 2 del Torneo Apertura.

En conversación de L1 Max, el atacante indicó que su equipo "creo varias situaciones" para no merecerse un empate como locales.

"Me quedo con mucha bronca, porque creamos varias situaciones y tuvimos el triunfo en las manos, pero nos empatan sobre el final", aseguró.

Hernán Barcos analizó el partido ante Garcilaso

Por otro lado, analizó el partido ante Deportivo Garcilaso. Según dijo, fue parejo y que deben correr un poco más para cerrar los partidos.

"Si bien fue un partido parejo, pienso que no sufrimos mucho en nuestra área; sin embargo, en pelota parada volvimos a sufrir", aseguró al inicio.

"Hay que correr un poco más para cerrar los encuentros, nos pasó lo mismo en la primera fecha", finalizó.