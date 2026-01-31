¡Silenció a Juan Pablo II! Hernán Barcos completó doblete en agónico empate ante FC Cajamarca

Hernán Barcos arrancó con el pie derecho el Torneo Apertura 2026. En su primer partido con FC Cajamarca, el atacante de 41 años anotó un doblete en el empate 3-3 ante Juan Pablo II en Chongoyape (Lambayeque).
El primer tanto del 'Pirata' llegó a los 38 minutos con un remate desde fuera del área. La segunda anotación llegó en el segundo tiempo en la recta final del compromiso.
El árbitro Daniel Ureta sancionó penal a favor de FC Cajamarca y Barcos se encargó de anotar la igualdad final cuando ya los hinchas locales celebraban el triunfo.
Con este resultado, el equipo cajamarquino sumó sus primeros tres puntos y en la próxima fecha visitará a CD Moquegua.
Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: alineaciones confirmadas
Juan Pablo II: Matías Vega ©; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Piero Antón, Cristian García, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva ©, Erinson Ramírez y Maximiliano Juambeltz. DT: Marcelo Zuleta.
FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos ©. DT: Carlos Silvestri.