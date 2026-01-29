Sporting Cristal informó sobre las lesiones de Christofer Gonzales y Luis Abram

La ausencia de Christofer Gonzales en la Tarde Celeste fue algo que no pasó desapercibido entre los hinchas, quienes se preguntaban por qué no fue de la partida en el amistoso ante la Universidad Católica. Finalmente, y a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club dio a conocer el estado del volante.

En el comunicado, Sporting Cristal informó que Christofer Gonzales sufrió una fisura de falange distal en el primer dedo del pie, producida de manera accidental durante el calentamiento previo al duelo ante el cuadro chileno en la Tarde Celeste.

Además, parte del informe señala que el jugador se encuentra en proceso de rehabilitación y bajo la observación de un especialista.

Parte médico: Christofer Gonzales y Luis Abram pic.twitter.com/zJyNZwyYh3 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 29, 2026

Uno más

Además de la condición de Christofer Gonzales, Sporting Cristal también dio a conocer cómo se encuentra el defensor Luis Abram, quien no sumó minutos en el amistoso ante la Universidad Católica.

En el comunicado, el equipo rimense señala que el zaguero se encuentra cumpliendo con el proceso progresivo de readaptación a las cargas, tras el desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo.