Sporting Cristal informó sobre las lesiones de Christofer Gonzales y Luis Abram

Christofer Gonzales se lesionó previo al amistoso en la Tarde Celeste.
Christofer Gonzales se lesionó previo al amistoso en la Tarde Celeste. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

A través de un comunicado en redes sociales, Sporting Cristal dio a conocer el alcance de las lesiones que padecen Christofer Gonzales y Luis Abram.

La ausencia de Christofer Gonzales en la Tarde Celeste fue algo que no pasó desapercibido entre los hinchas, quienes se preguntaban por qué no fue de la partida en el amistoso ante la Universidad Católica. Finalmente, y a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club dio a conocer el estado del volante.

En el comunicado, Sporting Cristal informó que Christofer Gonzales sufrió una fisura de falange distal en el primer dedo del pie, producida de manera accidental durante el calentamiento previo al duelo ante el cuadro chileno en la Tarde Celeste.

Además, parte del informe señala que el jugador se encuentra en proceso de rehabilitación y bajo la observación de un especialista.

Uno más

Además de la condición de Christofer Gonzales, Sporting Cristal también dio a conocer cómo se encuentra el defensor Luis Abram, quien no sumó minutos en el amistoso ante la Universidad Católica.

En el comunicado, el equipo rimense señala que el zaguero se encuentra cumpliendo con el proceso progresivo de readaptación a las cargas, tras el desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo.

Tags
Sporting Cristal Luis Abram Christofer Gonzales

