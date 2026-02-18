Edwin Ordóñez al Sporting Cristal vs. Universitario: los árbitros para la fecha 4 del Apertura 2026

Desde el viernes 21 de febrero hasta el lunes 24 del mismo mes, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Sin duda, el partido de Sporting Cristal frente a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo tendrá todas las miradas puestas. Los celestes urgen de la victoria para salir del irregular momento que pasan, antes de recibir a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, mientras que la 'U' va con todo tras vencer a Cienciano de local.

No todo queda allí porque Alianza Lima va a jugar en Matute contra Sport Boys. Los íntimos, al no ya tener protagonismo a nivel internacional, ponen todas sus balas en el campeonato peruano de primera división.

Es así que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio cuenta de los referís que se encargarán de impartir justicia en todos los recintos y a continuación te los presentamos.

Programación de árbitros de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs. Sport Boys - Jordi Espinoza (FIFA)

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs. Melgar - Sebastián Lozada (Conar)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. Universitario - Edwin Ordóñez (FIFA)

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs. Alianza Atlético - Micke Palomino (Conar)

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs. UTC - Michael Espinoza (FIFA)

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs. Sport Huancayo - Daniel Ureta (FIFA)

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs. Juan Pablo II - Pablo López (Conar)

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs. Comericiante Unidos - Jesús Cartagena (Conar)

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso - Robin Segura (Conar)