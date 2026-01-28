El Sporting Cristal vs. Universitario no se jugará en el Nacional: ¿qué estadio fue escogido para el Apertura?

Uno de los partidos que tienen agendados los hinchas de la Liga1 Te Apuesto, en lo que será el inminente Torneo Apertura 2026, es el Sporting Cristal que hará de local contra Universitario.

En el sorteo organizado por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se agendó el Sporting Cristal de local ante Universitario de Deportes para la cuarta jornada. Ahora, este este miércoles, se conoció que el mismo será el sábado 21 de febrero y no en el Estadio Nacional.

Resulta que, según la programación, el duelo en el que Cristal recibirá al tricampeón de la liga peruana de primera división tendrá como escenario el Estadio Alberto Gallardo, en donde los rimenses hacen de local habitualmente en la Liga1.

Este enfrentamiento tiene como horario las 4:00 p.m. ya que hay que tener en cuenta que el recinto en mención no tiene iluminación artificial.

La última vez, por ejemplo, que los dos clubes se vieron las caras en el Gallardo fue en la temporada 2021 del fútbol peruano. Quedó empatado sin goles.

La fecha 4 del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs. Sport Boys - Estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.)

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs. Melgar - Estadio Héroes de San Ramón (1:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. Universitario - Estadio Alberto Gallardo (4:00 p.m.)

Cienciano vs Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega (7:00 p.m.)

Domingo 22 de febrero

ADT vs. UTC - Estadio Unión Tarma (11:00 a.m.)

Los Chankas vs. Sport Huancayo - Estadio Los Chankas (1:15 p.m.)

Atlético Grau vs. Juan Pablo - Estadio Campeones del 36 (3:30 p.m.)

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos - Estadio Garcilaso de la Vega (6:30 p.m.)

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Hugo Sotil (3:00 p.m.)