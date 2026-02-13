Últimas Noticias
Apareció el goleador: Alex Valera anotó el segundo tanto de Universitario ante Cienciano [VIDEO]

Alex Valera recibe las felicitaciones de sus compañeros en Universitario.
Alex Valera recibe las felicitaciones de sus compañeros en Universitario. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera apareció en un momento clave para aumentar la cuenta a favor de Universitario en duelo por la Liga1.

Jairo Concha y Alex Valera anotaron los goles de Universitario de Deportes en el duelo ante Cienciano de Cusco, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. 

El estadio Monumental de Ate albergó a 50 mil hinchas cremas que celebraron el gol de Alex Valera, que llegó en el minuto 62 después de una ofensiva con un gran volúmen de atacantes.

Después de un cabezazo del ecuatoriano José Carabalí, el balón llegó en un rebote en la posición de Valera, que sin marca anota con un golpe de cabeza.

Universitario llegó a este partido tras vencer por 2-0 a ADT de local y frente a Cusco FC igualó 1-1 en la ciudad imperial.

Universitario
Alex Valera anota en el choque ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cienciano: alineaciones confirmadas

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Andy Polo, Paolo Reyna, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

