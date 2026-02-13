'Blooper' de Williams Riveros: nuevo error de defensa de Universitario que casi se convierte en gol de Cienciano [VIDEO]

Jairo Concha anotó el primer gol del Universitario de Deportes vs Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el cuadro imperial no se amilanó y quedó a un paso de emparejar la cuenta antes del final del primer tiempo.

Cuando se jugaba el minuto 44, Williams Riveros controló el balón y quiso salir entre dos jugadores de Cienciano, pero no pudo. Por ello, Carlos Garcés quedó mano a mano con el arquero Diego Romero, que tras una gran acción le ahogó el grito de gol.

Universitario llegó a este partido tras vencer por 2-0 a ADT de local y frente a Cusco FC igualó 1-1 en la ciudad imperial.

Williams Riveros erró en salida ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cienciano: alineaciones confirmadas

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Andy Polo, Paolo Reyna, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.