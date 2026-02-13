Últimas Noticias
'Blooper' de Williams Riveros: nuevo error de defensa de Universitario que casi se convierte en gol de Cienciano [VIDEO]

Williams Riveros sale de su área ante Cienciano.
Williams Riveros sale de su área ante Cienciano. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Williams Riveros perdió el balón en salida, pero el arquero de Universitario, Diego Romero, evitó el tanto de Cienciano.

Jairo Concha anotó el primer gol del Universitario de Deportes vs Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el cuadro imperial no se amilanó y quedó a un paso de emparejar la cuenta antes del final del primer tiempo.

Cuando se jugaba el minuto 44, Williams Riveros controló el balón y quiso salir entre dos jugadores de Cienciano, pero no pudo. Por ello, Carlos Garcés quedó mano a mano con el arquero Diego Romero, que tras una gran acción le ahogó el grito de gol.

Universitario llegó a este partido tras vencer por 2-0 a ADT de local y frente a Cusco FC igualó 1-1 en la ciudad imperial.

Williams Riveros erró en salida ante Cienciano
Williams Riveros erró en salida ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cienciano: alineaciones confirmadas

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Andy Polo, Paolo Reyna, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

