La Libertad: dictan nueve meses de prisión preventiva para presuntos integrantes de ‘Los pulpos’ por atentados con explosivos

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro jóvenes acusados de integrar el “brazo armado” de la organización criminal ‘Los pulpos’.

Ellos fueron detenidos días atrás por su presunta participación en recientes atentados con explosivos en la ciudad de Trujillo, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los investigados fueron identificados como Miguel Tantaquispe (20), Paulo Horna (18), Piero Ríos (19) y José Rojas (20).

Todos serán internados en el penal El Milagro, en la región de La Libertad, mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los jóvenes estarían implicados directamente en el atentado en la discoteca Monasterio, hecho en el que también resultó afectado el bus de la agrupación musical Armonía 10.

Asimismo, se les vincula con el ataque contra el local de eventos La Hacienda El Lobo, donde la detonación de un explosivo dejó daños en al menos 25 viviendas colindantes.