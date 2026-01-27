Caín Fara y su emoción tras ser presentado en la Noche Crema: "Fue como estar soñando despierto"

Caín Fara, defensor de Universitario de Deportes, no pudo ocultar su emoción tras ser presentado en la Noche Crema 2026.

A través de sus redes sociales, el futbolista argentino indicó que sintió un "mudo en la garganta" durante la presentación del plantel el pasado fin de semana y aseguró que siempre deseó vivir un momento así en su carrera.

"Anoche (sábado) viví algo muy difícil de explicar con palabras. Hubo varios momentos en los que sentí un nudo en la garganta, donde se me cruzó todo por la cabeza: el camino recorrido, lo vivido en este último año y medio, todo lo que deseé este momento, este escenario", indicó en un primer momento.

"Fue como estar soñando despierto. La locura de la gente, la energía, el mundo Universitario, su identidad, su ADN… todo se siente, todo se transmite", complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Caín Fara quiere seguir viviendo más momentos iguales

Luego, el defensor central indicó que fue consciente del momento que estaba viendo y espera que sea el inicio de un año exitoso.

"Fui consciente todo el tiempo del momento que estaba viviendo y lo disfruté de verdad. No sé si existen las palabras justas para describir lo que sentí, pero sí sé que fue algo mágico y que me voy a llevar conmigo para toda la vida", dijo.

"Gracias a la gente, al club, a mis compañeros y a todo lo que hace posible vivir noches así. Que sea el comienzo de un año lleno de éxitos juntos", finalizó.