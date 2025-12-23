Universitario oficializó el fichaje de Caín Fara: "El 'Faraón' se une al más campeón"

Universitario de Deportes arrancó con el mercado de fichajes. El primero en llegar fue el entrenador español Javier Rabanal y este martes el cuadro crema confirmó a su nueva incorporación: el argentino Caín Fara.

A través de sus redes sociales, el tricampeón nacional confirmó que "Caín Fara ya es crema" y que se sumará al plantel que dirige el exentrenador de Independiente del Valle.

"El 'Faraón' se une a las filas del más campeón del Perú. ¡Con garra, fuerza y actitud", agregó sobre el defensa de 31 años.

Fara, que militó los dos últimos años en el Atlanta de Argentina, jugará una temporada en Universitario, que buscará esta temporada el tetracampeonato nacional.

Hay que indicar, que Caín Fara jugó 31 partidos durante la temporada sin registrar goles ni asistencias. Acumuló 9 tarjetas amarillas y 1 roja.

Competencia en Universitario

Fara llegará a Universitario para luchar por el titularato en una defensa donde destacan los centrales Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Diego Romero (Sin oficializar)

¿Cuáles son las principales bajas de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

