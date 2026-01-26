Ahora se le viene la Liga1: Cusco FC perdió contra The Strongest en su último amistoso de pretemporada

Balance irregular para el club dorado. Cusco FC perdió 4-0 contra The Strongest en Bolivia en lo que fue su último amistoso de pretemporada en el país en mención.

Fueron dos partidos, según las redes sociales de Cusco FC, los que jugó este elenco ante el The Strongest. El primero quedó 1-0 a favor de club atigrado, mientras que el segundo tuvo un marcador de 3-0 a favor de los locales.

Para el primer cotejo, Cusco salió con una oncena titular conformada por Díaz; Ruidias, Fuentes, Ampuero, Bolívar; Soto, Aucca, Colman, Colitto; Carabajal y Callejo. En el segundo tuvo a Vidal; Choi, Zevallos, Valenzuela, Astudillo; Gamarra, Herrera, Diez; Manzaneda, Silva y Tevez.

Los partidos de Cusco FC en Bolivia

Precisamente, el delantero Juan Tevez habló en relación a lo que fueron los amistosos de la mano de Miguel Rondelli en la dirección técnica.

"Esta clase de partidos sirven para mejorar previo a que inicie el campeonato. Salen cosas muy interesantes que nos puede ilusionar. Ojalá que arranquemos el torneo de la mejor manera", dijo según recoge Ovación.

Asimismo, respecto a las metas de Cusco FC para la temporada 2026, dijo que "Aspiramos a seguir con el nivel de años anteriores y tenemos un gran plantel. Esperamos iniciar ganando y pelear el campeonato porque eso es lo que queremos. Vamos tomando ritmo. Hacer fútbol es lo más lindo para todos nosotros. Nos vamos conociendo (con los fichajes) y aguardarnos ser el Cusco que se mostró el año pasado".

Hay que recordar que en sus dos primeros amistosos en Bolivia, los cusqueños empataron con San Antonio Bulo y después igualaron frente a Always Ready.

¿Cuándo debuta Cusco FC en la Liga1 2026?

Cusco FC debuta en el Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto contra Alianza Atlético el domingo 1 de febrero. El partido está agendado en el Estadio Campeones del 36 (Sullana).