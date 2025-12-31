"Un rayo para el tricampeón": Universitario anunció el arribo del argentino Héctor Fértoli

En el último día del año. Universitario de Deportes anunció la contratación de Héctor Fértoli.

A través de un comunicado en sus redes sociales y página web, el cuadro Crema le dio la bienvenida al futbolista argentino.

"Un rayo para el tricampeón. Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú. ¡A defender esta camiseta con garra y pasión", escribió Universitario en su cuenta de X.

Ⓤ𝗡 𝗥𝗔𝗬𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 ⚡💪



Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú.



— Universitario (@Universitario) January 1, 2026

Héctor Fértoli y su carrera antes de firmar por Universitario

Héctor Fértoli cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano. Se formó en Newell’s Old Boys, club con el que debutó en la primera división argentina.

Posteriormente, defendió las camisetas de San Lorenzo, Racing Club, Huracán y Godoy Cruz. Además, jugó en el Atlético Nacional de Colombia.

"Con su incorporación, Universitario refuerza su zona ofensiva con un jugador dinámico, capaz de desempeñarse por ambas bandas y contribuir tanto en generación como en finalización de jugadas, de cara a los objetivos trazados en el 2026", describió el cuadro Crema a su nueva incorporación.