Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Un rayo para el tricampeón": Universitario anunció el arribo del argentino Héctor Fértoli

Héctor Fértoli llega a Universitario tras su paso por Newells y Racing
Héctor Fértoli llega a Universitario tras su paso por Newells y Racing | Fuente: X | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Héctor Fértoli es el tercer refuerzo extranjero de Universitario para la siguiente temporada.

En el último día del año. Universitario de Deportes anunció la contratación de Héctor Fértoli.

A través de un comunicado en sus redes sociales y página web, el cuadro Crema le dio la bienvenida al futbolista argentino.

"Un rayo para el tricampeón. Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú. ¡A defender esta camiseta con garra y pasión", escribió Universitario en su cuenta de X.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Héctor Fértoli y su carrera antes de firmar por Universitario

Héctor Fértoli cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano. Se formó en Newell’s Old Boys, club con el que debutó en la primera división argentina.

Posteriormente, defendió las camisetas de San Lorenzo, Racing Club, Huracán y Godoy Cruz. Además, jugó en el Atlético Nacional de Colombia.

"Con su incorporación, Universitario refuerza su zona ofensiva con un jugador dinámico, capaz de desempeñarse por ambas bandas y contribuir tanto en generación como en finalización de jugadas, de cara a los objetivos trazados en el 2026", describió el cuadro Crema a su nueva incorporación.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Héctor Fértoli Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA