Franco Velazco pidió que "no saquen de contexto" sus declaraciones sobre fanáticos de la 'U': "Es dirigido a esos hinchas de celular"

En la previa de Año Nuevo, el administrador de Universitario dio de qué hablar luego de asegurar, entre otros temas, que la 'U' es un club deudor y que el hincha tendría que entenderlo.

Horas más tarde, Franco Velazco utilizó sus redes sociales para pedir que no saquen de contexto sus declaraciones. En su cuenta de X, dijo que el mensaje era para todos aquellos "hinchas de celular" que no han dejado de atacar al club a cambio de likes.

"Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos "likes", esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis", indicó en un primer momento.

"No hemos empezado siquiera la pretemporada, menos el torneo y nuestra institución, plantel, comando técnico y directivos ya están prejuzgados sin haber pisado una cancha fútbol", complementó.

— Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) December 31, 2025

Franco Velazco: nuestro principal activo son los hinchas

Tras ello, indicó que el principal activo son los hinchas del club, pero reiteró que no se disculpará con aquellos que solo critican a la institución sin razón algunas.

"Para nosotros, el principal activo de la 'U' siempre serán sus hinchas, los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna, sea con un silbido, apretada o aplauso, porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol", dijo al inicio.

"Así que, no me disculpo con esos ... (me ratifico), pero si merecía aclararlo y separarlos de los muchísimos hinchas de verdad que nos exigen, joden y apoyan en las buenas y malas", finalizó.