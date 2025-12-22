"Gracias por todo": Universitario anunció la salida del técnico Andrés Usme del equipo femenino

Se terminó un ciclo en Universitario. El cuadro Crema anunció la salida de Andrés Usme. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la 'U' informó que el ciclo del técnico colombiano en el cuadro femenino.

"¡Gracias por todo, profe! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!", escribió Universitario en sus redes sociales.

Usme llegó a Universitario a inicios de temporada. Durante su etapa en el club, logró clasificar al cuadro Crema en la Copa Libertadores 2026.