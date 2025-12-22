Últimas Noticias
"Gracias por todo": Universitario anunció la salida del técnico Andrés Usme del equipo femenino

Andrés Usme no es más técnico de Universitario Femenino
Andrés Usme no es más técnico de Universitario Femenino | Fuente: Instagram | Fotógrafo: futbolfemeninouniversitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario anunció la salida del técnico Andrés Usme del cuadro femenino.

Se terminó un ciclo en Universitario. El cuadro Crema anunció la salida de Andrés Usme. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la 'U' informó que el ciclo del técnico colombiano en el cuadro femenino.

"¡Gracias por todo, profe! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!", escribió Universitario en sus redes sociales.

Usme llegó a Universitario a inicios de temporada. Durante su etapa en el club, logró clasificar al cuadro Crema en la Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes Andrés Usme

