Con Universitario y Cusco FC: confirmados los bombos para la Copa Libertadores 2026

La semana pasada se llevó a cabo el sorteo de las fases previas (1, 2 y 3) de la Copa Libertadores 2026, el cual tuvo presencia peruana con los cuadros de Alianza Lima y Sporting Cristal.

En la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima va a jugar a ida y vuelta ante el paraguayo 2 de Mayo. De pasar de ronda, la tienda íntima chocará ante Sporting Cristal, el cual espera en la segunda fase.

Por su parte, Universitario de Deportes (tricampeón de la Liga1 Te Apuesto) y Cusco FC van directo a la fase de grupos de la Libertadores. Si los blanquiazules o celestes se meten en la ronda de grupos, pueden caer tanto en las zonas de la 'U' como del cuadro de la ciudad cusqueña.

Es así que, con el título de Corinthians en la Copa de Brasil frente a Vasco de Gama, ya se conoce cómo están compuestos los diferentes bombos del campeonato que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Como máximo, pueden darse tres clubes peruanos en la fase de grupos.

🇧🇷🖤🤍 Un campeón que vuelve: @corinthians se consagró en la Copa de Brasil y estará presente en la CONMEBOL #Libertadores 2026. #GloriaEterna pic.twitter.com/HnS0o5tG6c — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 21, 2025

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

- Flamengo (Brasil)

- Palmeiras (Brasil)

- Boca Juniors (Argentina)

- Peñarol (Uruguay)

- Nacional (Uruguay)

- LDU (Ecuador)

- Fluminense (Brasil)

- Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2

- Lanús (Argentina)

- Libertad (Paraguay)

- Estudiantes de La Plata (Argentina)

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Corinthians (Brasil)

- Bolívar (Bolivia)

- Cruzeiro (Brasil)

- Universitario de Deportes (Perú)

Bombo 3

- Junior (Colombia)

- Universidad Católica (Chile)

- Independiente Santa Fe (Colombia)

- Rosario Central (Argentina)

- Always Ready (Bolivia)

- Coquimbo Unido (Chile)

- La Guaira (Venezuela)

- Cusco FC (Perú)

Bombo 4

- Universidad Central (Venezuela)

- Platense (Argentina)

- Independiente Rivadavia (Argentina)

- Mirassol (Brasil)

- Repechaje 1

- Repechaje 2

- Repechaje 3

- Repechaje 4

¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2026?

El certamen dará inicio el 3 de febrero y terminará el 28 de noviembre. La final está pactada para jugarse en el Estadio Centenario, de la ciudad uruguaya de Montevideo.