Franco Velazco se mostró confiado en que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobarán el segundo examen de nacionalización

Universitario presentó a sus nuevos refuerzos de cara a la temporada 2026, donde disputará la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, Franco Velazco, administrador del cuadro crema, habló sobre el proceso de nacionalización de Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Según comentó el dirigente, los jugadores se están preparando para rendir la segunda prueba y que se encuentran muy confiados en que puedan aprobar.

“Está marchando de acuerdo con el procedimiento administrativo. Es un marco que ya está regulado por el Estado", indicó en un primer momento.

"Ellos están actualmente preparándose muy bien para rendir esta segunda prueba, tal cual lo hicieron en la primera. Estamos muy confiados", complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué pasa si los jugadores no aprueban el examen de nacionalización?

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál sería el plan si Matías Di Benedetto y Williams Riveros no pasan la prueba, indicó que no se han puesto en esa situación, pero afirmó que la 'U' siempre tiene un plan B.

"No nos hemos puesto en ese supuesto, en realidad. No vamos a especular sobre situaciones que no se han dado todavía. Confiamos en que puedan salir airosos de la prueba de este fin de mes", dijo al inicio.

"Pero sí es importante mencionar que nosotros en la ‘U’ siempre tenemos un plan B y estamos esperando los resultados”, finalizó.