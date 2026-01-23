En Universitario pusieron plazo para el fichaje de César Inga a Kansas City: ¿hasta cuándo esperarán?

César Inga continúa bajo la orden del entrenador de Universitario, Javier Rabanal, a la espera de que se resuelva el tema de su fichaje a Sporting Kansas City, de la Major League Soccer (MLS).

Este viernes, a un día de la Noche Crema 2026 contra la Universidad de Chile, en Universitario de Deportes brindaron una conferencia de prensa y en la misma estuvo el gerente deportivo Álvaro Barco. Así es que el directivo dio cuenta del plazo para que César Inga cierre su pase al fútbol del extranjero.

"Existe la posibilidad que Inga sea transferido a Kansas City. Es un tema que, deportivamente, ya lo fijamos y si hasta hoy (viernes) no se concreta, se quedará en el plantel. Si lo ven en la presentación (sábado), estará con nosotros esta temporada. Estamos a la espera que esto suceda", mencionó.