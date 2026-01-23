Últimas Noticias
En Universitario pusieron plazo para el fichaje de César Inga a Kansas City: ¿hasta cuándo esperarán?

El contrato de Inga en Universitario va hasta el año 2027.
El contrato de Inga en Universitario va hasta el año 2027. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Álvaro Barco, en conferencia de Universitario, dio cuenta de lo que falta para que se concrete el pase de César Inga a la MLS.

César Inga continúa bajo la orden del entrenador de Universitario, Javier Rabanal, a la espera de que se resuelva el tema de su fichajeSporting Kansas City, de la Major League Soccer (MLS).

Este viernes, a un día de la Noche Crema 2026 contra la Universidad de Chile, en Universitario de Deportes brindaron una conferencia de prensa y en la misma estuvo el gerente deportivo Álvaro Barco. Así es que el directivo dio cuenta del plazo para que César Inga cierre su pase al fútbol del extranjero.

"Existe la posibilidad que Inga sea transferido a Kansas City. Es un tema que, deportivamente, ya lo fijamos y si hasta hoy (viernes) no se concreta, se quedará en el plantel. Si lo ven en la presentación (sábado), estará con nosotros esta temporada. Estamos a la espera que esto suceda", mencionó.

César Inga, para Transfermarkt, tiene un valor de 1,5 millones de dólares.
César Inga, para Transfermarkt, tiene un valor de 1,5 millones de dólares. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario y el pase de César Inga

Más adelante, el dirigente manifestó que desde el lado de la 'U' ya acordaron con el club norteamericano. Ahora, todo depende del carrilero, exjugador de ADT.

"Nosotros, como club, hicimos para que se concrete, porque es una oportunidad internacional para él. Ya hay un tema en donde no podemos meternos que es el contractual, que se va a definir en la tarde", remarcó.

Por último, pero no menos importante, Álvaro Barco respondió si es que se darán más incorporaciones en el plantel de Universitario.

"En principio, creo que la plantilla está lista. Está prácticamente cerrada, pero siempre digo que en el fútbol las oportunidades se presentan día a día. Puede darse una posibilidad de concretar dada la situación que se presente", declaró.

¿Qué canal TV transmitirá la Noche Crema 2026 en vivo?

El partido de Universitario contra la U. de Chile será transmitido por TV Perú, canales 7 y 707 HD de la parrilla de Movistar, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario de Deportes César Inga Liga 1

