DT de Universitario defendió la contratación del senegalés Sekou Gassama: "Lo conozco de la liga española"

Defiende contratación. Javier Rabanal, técnico de Universitario de Deportes, reveló que aceptó que Sekou Gassama se una tarde a la pretemporada del cuadro Crema, la cual está programa a iniciar este 5 de enero.

En conversación con los medios de comunicación, el estratega indicó que el motivo se debe a un problema familiar, el mismo que no le ha permitido jugar en los últimos seis meses.

"Inconveniente, ninguno. Eso se sabía desde el principio. Una de las posibilidades de traerlo era aceptando que iba a llegar un poco más tarde a la pretemporada porque tiene un tema familiar que resolver", indicó en un inicio.

"No es algo que haya surgido ahora, sino que le impidió jugar los últimos seis meses por ese tema que está resolviendo y va a llegar un poco más tarde. Yo lo sabía, lo acepté y no hay ningún problema con eso. Está trabajando por su cuenta y va a llegar bien", complementó.

"No hay prisa para que juegue"

Por otro lado, Javier Rabanal indicó que no tiene prisa para que juegue y confesó que lo conoce de la liga española.

"No, él va a empezar y no tenemos la prisa de que juegue porque ya hay gente arriba que juega muy bien, que sabe lo que hace, que viene jugando juntos, arriba estamos bien cubiertos. El tema del senegalés es un poco más a que vaya cogiendo ritmo con el grupo y sin tener prisa con él porque es un jugador que puede aportar bastante cuando esté en forma", dijo en un inicio.

"Es un jugador que conozco de la liga española, que tiene unas características muy determinadas para el remate en el área que estábamos buscando. Es un gran rematador que puede complementarse muy bien con lo que tenemos arriba", complementó.