Suma 11 goles: Adrián Ugarriza anota en empate de Ironi Kiryat Shmona en Israel

Adrián Ugarriza juega Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel.
Adrián Ugarriza juega Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel. | Fuente: Ironi Kiryat Shmona
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano Adrián Ugarriza atraviesa una racha positiva con Ironi Kiryat Shmona en la liga de Israel.

Adrián Ugarriza no desentona en su etapa en el fútbol de Israel. Este sábado, el delantero peruano de 29 años alargó su racha goleadora en el empate de Ironi Kiryat Shmona por 1-1 ante Netanya.

Netanya rompió la paridad a través de Matheus Alvarenga en el minuto 28. El tanto en contra provocó la reacción del equipo de Ugarriza que buscó la igualdad, pero el marcador no se modificó en el cierre del primer período.

En la complementaria, Ironi Kiryat Shmona fue más claro en el juego y a los 52 minutos colocó el 1-1 gracias al oportunismo del '9' sudamericano, que primero conectó un cabezazo y en el rebote le ganó el duelo a sus rivales para anotar.

Noticia en desarrollo...

