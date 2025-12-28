Con el Alianza Lima vs. Regatas: conoce la programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Jornada decisiva. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 11 —la última— de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 3 de enero con el encuentro entre San Martín vs Kazoku No Peru. Luego, se disputará el Circolo vs Géminis. Y cerrará la fecha el partido entre Universitario vs Wanka.

El domingo 4 de enero se disputarán tres partidos. La fecha la abre Deportivo Soan vs Olva Latino. Después, jugarán Atenea vs Rebaza Acosta. Y cierra la fecha el partido entre Alianza Lima vs Regatas.

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 3 de enero

2:30 p.m. | San Martín vs Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo v Géminis

7:00 p.m. | Universitario vs Wanka

Domingo 4 de diciembre

12:30 p.m. | Deportivo Soan vs Olva Latino

3:00 p.m. | Atenea vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Regatas

¿Dónde ver la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.