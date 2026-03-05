Últimas Noticias
Liga 1: FC Cajamarca se enfrentará a Grau por la fecha 6

Nota IA

por Nota IA

·

Grau y FC Cajamarca se miden en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:30 horas.

Grau y FC Cajamarca se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 del campeonato peruano, a partir de las 15:30 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Grau y FC Cajamarca

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Grau en partidos del campeonato peruano

Grau no pudo ante Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano

FC Cajamarca llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Universitario. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.

Horario Grau y FC Cajamarca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

