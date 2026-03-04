Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana en oficina de Migraciones: "Estoy orgulloso" [VIDEO]

No hay que esperar más. Este miércoles, el zaguero zurdo de Universitario, Matías Di Benedetto, recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia que se llevó a cabo en la oficina de Migraciones (Lima).

Di Benedetto juró como nuevo ciudadano peruano y, por ende, no ocupará plaza de extranjero en Universitario de Deportes, para lo que resta de la temporada de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Lo que resta ahora es que Di Benedetto reciba su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los próximos días y, con ello, estará apto para jugar nuevamente en Universitario en el torneo local.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La palabra de Matías Di Benedetto por su nacionalidad peruana. | Fuente: RPP

La palabra de Di Benedetto por ser peruano

En la ceremonia, el popular 'Tano' -nacido en territorio argentino- dio algunas palabras de lo que significa para él ser un peruano más.

"Sinceramente que estoy muy agradecido y es un orgullo muy grande para mí representar a este país, un ciudadano más. Llegué con la ilusión de quedarme y hacer una gran carrera", sostuvo el defensa.

Luego, Matías Di Benedetto agradeció también a Universitario por los momentos vividos en los últimos años con la camiseta crema. Jugará como futbolista peruano de ahora en adelante.

"El país y su gente me abrieron las puertas con mucha alegría y empatía. Me sentí muy bien desde que llegué. Ya es mi cuarto año y estoy muy content (...) Agradezco a Universitario por abrirme las puertas y tratarme tan bien. Orgulloso de recibir la nacionalidad. ¡Que viva el Perú!", agregó.

Lo que le viene a Universitario

Por otra parte, Universitario se prepara para lo que será el partido de este domingo contra Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1.

En la tabla de posiciones, los dirigidos por el entrenador Javier Rabanal marchan en el segundo puesto con 11 puntos, a dos unidades del líder Alianza Lima.