Gratitud y orgullo: Rafael Guzmán se despidió de Universitario antes de partir al Betis de España

Rafael Guzmán cerró su etapa en Universitario de Deportes y se despidió con una emotiva carta, antes de emprender uno de los retos más importantes de su carrera: convertirse en el nuevo jugador de Real Betis de España. El defensa dijo sentirse orgulloso de vestir la camiseta crema durante tres años.

"18 años de hincha, 3 años vistiendo tus colores y tuve el privilegio de poder vivir desde dentro haberte visto tricampeón. Me siento orgulloso de haber podido sentir lo que significa vestir tu camiseta durante estos 3 años, tiempo que para mí ha significado un sin fin de experiencias que me llevo en el corazón", escribió el jugador en sus redes sociales.

El central de 18 años va en un inicio al Juvenil A del Real Betis de España. Universitario se quedó con el 30 % de su pase.

El exjugador de Universitario de Deportes dijo en su mensaje, que siempre estará agradecido con cada persona trabajadora del club que lo hizo ser una mejor persona y jugador: "Y lo más importante agradecer a cada compañero con el que pude compartir y aprender tanto, siempre me hicieron sentir en familia. Ojalá en un futuro lejano poder volver y darle alegrías a la hinchada más grande. Muchas gracias Universitario".

Miguel Calzado, director de las canteras de Real Betis, señaló que el jugador de Universitario de Deportes cumple con muchos requisitos para crecer y destacar: "Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mimo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la Sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España", comentó el directivo en entrevista con RPP.

El peruano no tiene fecha definida para pasar a formar parte del primer equipo. El directivo de Real Betis dijo que eso lo definirá el propio jugador con su rendimiento. "El jugador va marcando los tiempos. Es cierto que no es fácil que debute pronto, es un chico que cambia de país y de cultura, eso lleva un tiempo de adaptación. Tiene que desarrollarse y para eso está nuestra academia", comentó.