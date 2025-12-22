Nigeria vs Tanzania EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025?

Nigeria vs Tanzania EN VIVO: se enfrentan este martes 23 de diciembre por la primera fecha del grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Stade Foot Fes, de la ciudad de Fez, desde las 12:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Nigeria vs Tanzania en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



El partido entre Nigeria vs Tanzania se disputará en el Stade Foot Fes, de la ciudad de Fez. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Nigeria vs Tanzania en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



En Perú , el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 12:30 p.m.

, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 12:30 p.m. En Nigeria , el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 6:30 p.m. En Tanzania , el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 12:30 p.m.

En Bolivia, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 1:30 p.m.

En Venezuela, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 2:30 p.m.

En Paraguay, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 2:30 p.m.

En Uruguay, el partido Nigeria vs Tanzania comienza a las 2:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Nigeria vs Tanzania en vivo?



El partido entre Nigeria vs Tanzania se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Nigeria vs Tanzania: alineaciones posibles

Nigeria: Stanlewy Nwabili; Bright Osayi, Calvin Bassey, Semi Ajayi, Zaidu Sanusi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka; Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukweze; Victor Osimhen.

Tanzania: Yakoub Suleiman; Shamori Kapombe, Bakari Mwamnyeto, Haji Mnoga, Mohamed Hussein; Ibahim Hamad, Morice Abraham; Simon Mauva, Feisal Salum, Issi Nado; Mbawana Samatta.

