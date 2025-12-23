"Bienvenido al Rímac": Sporting Cristal anunció que llegó a un principio de acuerdo con Cristiano Da Silva

Sporting Cristal anunció que llegó a un principio de acuerdo con el defensor brasileño Cristiano Da Silva.

Se sigue armando. Sporting Cristal anunció el arribo de Cristiano Da Silva Leite. A través de sus redes sociales, el cuadro de Rímac informó que llegó a un principio de acuerdo con el defensor brasileño para la temporada 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!", escribió el equipo Celeste en su cuenta de X.

De esta manera, Sporting Cristal suma su tercer refuerzo, tras el arribo de Gabriel Santana y Juan Cruz Gonzalez.

Cristiano Da Silva Leite previo a su llegada a Sporting Cristal

Criss Da Silva, como es conocido el futbolista brasileño, empezó su carrera en el Vitoria Tabocas. Sin embargo, los dos primeros años pasó por varios clubes cedidos, hasta que se hizo un lugar en el Volta Redonda, donde se consagró campeón de la Serie D.

En el 2017, llega cedido al Sheriff Tiraspol de Moldavia, donde tuvo dos etapas, siendo la más importante entre 2018 y 2021. Aquí, alzó cinco títulos, entre Primera División y Copa.

En el 2022 llega al Fluminense, equipo donde sale en el 2024, tras un paso Chapecoense. Ya en el 2024, se hizo un lugar en el Goiás de la Serie B de Brasil.