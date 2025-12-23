Regalo de Navidad: Endrick ya es oficialmente jugador del Olympique Lyon

Desembarco en Francia. El Olympique de Lyon anunció este martes de manera oficial la llegada del brasileño Endrick, quien ha sido cedido por el Real Madrid hasta junio de 2026 a cambio de 1 millón de euros.

En un comunicado, el Lyon resaltó la llegada del delantero brasileño de 19 años y adelantó que su presentación oficial sucederá el próximo 29 de diciembre.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el cuadro español, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Endrick, el ‘9’ del Lyon

Endrick llevará el dorsal 9 en el Olympique de Lyon, el mismo número de camiseta que usó durante esta campaña con el Real Madrid.

“Con solo 19 años, Endrick se incorpora a la línea ofensiva con una sólida experiencia al más alto nivel y una madurez adquirida en contextos de altas exigencias deportivas. Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son activos importantes para acompañar al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por muchos objetivos que alcanzar”, destacó el conjunto francés.

Endrick se mudará a Francia hasta el final de temporada, no obstante, tras ese periodo volverá a las filas del Real Madrid. El acuerdo es que Lyon no tendrá opción de compra tras el préstamo.

It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁



Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025

El Lyon tiene 27 puntos y se encuentra en el quinto lugar de la Ligue 1. Está a diez unidades del líder Lens. En la Copa de Francia se encuentra actualmente en los 16vos de final, donde tiene que medirse al Lille.

Olympique de Lyon también compite en la Europa League, donde es el líder de la fase liga con 15 puntos en seis partidos disputados.

El equipo es dirigido por el portugués Paulo Fonseca y en la plantilla se encuentran, entre otros jugadores, el argentino Nicolás Tagliafico, el uruguayo Martín Satriano y el brasileño Abner Vinícius.