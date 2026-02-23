BAFTA 2026: Paddington, el oso peruano que conquista el Reino Unido, hace historia triple en los premios de la Academia Británica

El querido personaje de ficción fue uno de los protagonistas de la gala al convertirse en el primer oso en presentar un premio en los BAFTA. Su aparición en el Royal Festival Hall se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

Perú estuvo presente en los BAFTA 2026 gracias a un embajador muy especial: Paddington. El entrañable oso peruano, que ha conquistado la literatura, el cine y el teatro en el Reino Unido, se robó los aplausos este domingo al subir al escenario del Royal Festival Hall, en Londres, como presentador oficial de la gala.

Con su clásico abrigo azul y su inseparable sombrero rojo, el considerado “tesoro nacional” británico —y orgullosamente peruano— no solo derrochó ternura ante el público, sino que asumió una misión clave: entregar el premio a Mejor Película Infantil y Familiar en la edición número 79 de los BAFTA, que finalmente fue para Boong.

Un récord triple para el oso más famoso

La participación de Paddington marcó un momento histórico en la ceremonia. Se convirtió en el primer oso en ejercer un rol oficial como presentador en los premios, en el primer peruano (aunque sea de ficción) en conducir un segmento de la gala y, fiel a su estilo, en el primero en “llenar de mermelada un BAFTA”.

“Todos parecen bastante sorprendidos de verme aquí. ¿Saben qué? Yo estoy tan sorprendido como ustedes. No suelo hablar frente a tanta gente… y bueno, son bastantes”, comentó con visible nerviosismo al tomar el micrófono.

Luego añadió, provocando risas en el auditorio: “Mi tía Lucy dice que hay que enfrentar los miedos, a menos que sea una serpiente. En ese caso, hay que alejarse muy despacio”.

Entre bromas, también señaló: “La señora Brown dice que esto es algo inédito para los BAFTA: el primer oso en presentar un premio. Y también soy el primero en llenar un BAFTA de mermelada. Iba a lamerlo, pero al parecer eso no es de muy buenos modales”.

A pesar de las “dificultades técnicas” que implican las garras para abrir un sobre cerrado, Paddington logró anunciar como ganadora a la película india Boong, ante la sonrisa cómplice de William y Kate Middleton, príncipes de Gales, captados por las cámaras disfrutando del momento desde la primera fila.

El “efecto Paddington” en los BAFTA 2026

La aparición del oso peruano fue, sin duda, uno de los instantes más virales de los BAFTA 2026. Llegó con varias horas de anticipación y fue de los primeros en desfilar por la alfombra roja del Royal Festival Hall, el mismo recorrido que más tarde harían figuras como Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Emma Stone, Paul Mescal y Jessie Buckley.

Sin embargo, su vínculo con la Academia Británica no es nuevo. La primera película de la saga, estrenada en 2014, obtuvo dos nominaciones a los BAFTA. La secuela de 2017 consiguió tres, incluida una candidatura a Mejor Actor de Reparto para Hugh Grant. Aunque la tercera entrega —lanzada en 2025— no figuraba entre las nominadas de este año, el personaje ya sabe lo que es ganar: la primera cinta fue reconocida como Mejor Película en los BAFTA Children’s Awards.

